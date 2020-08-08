العلماء يرصدون سلوكا غير مفسر للشمس

2020/08/08 | 22:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف العلماء الذين يدرسون الحد الأدنى للطاقة الشمسية ظاهرة غير مبررة تحدث على سطح الشمس، ما يجعل بعض مناطق النجم العملاق المشتعل أكثر سخونة من مناطق أخرى.ووجد الباحثون في مرصد Metsähovi الراديوي هذه المناطق، المسماة “إشراق الراديو”، في العديد من مناطق الشمس.وعادة، يكون لهذه الاشراقات ثلاثة تفسيرات.الأولى هي الثقوب الإكليلية في قطبي …

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