ماكرون لترامب: عقوبات واشنطن على حزب الله تأتي بآثار عكسية

2020/08/08 | 22:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أبلغ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون نظيره الأميركي، دونالد ترامب بأن العقوبات الأميركية، التي تستهدف جماعة حزب الله المدعومة من إيران، تكون نتيجتها في صالح أولئك الذين تستهدف إضعافهم.وقال مسؤول بقصر الإليزيه، الذي تحدث عشية مؤتمر للمانحين لدعم لبنان، إن ماكرون أبلغ ترامب في اتصال هاتفي يوم الجمعة بأن على الولايات المتحدة أن “تستثمر […]

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