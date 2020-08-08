الكاظمي يعتزم إطلاق حملة واسعة لإعمار بغداد وعودتها إلى ألقها

2020/08/08 | 22:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عزمه إطلاق حملة واسعة لإعمار بغداد، وذلك خلال لقاءه عددا من وجهاء مدينة الأعظمية.

وخلال اللقاء قال الكاظمي، إن الأعظمية تمثل مدينة لقيم التعايش، وتمكنت من الحفاظ على هويتها الوطنية، على الرغم من الظروف التي واجهتها كسائر المدن والمناطق الأخرى.

وأبدى الكاظمي عزمه إطلاق حملة كبرى لإعمار بغداد وعودتها إلى زهوها وألقها السابق، من خلال تعاون مشترك بين الدولة والمواطن.

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