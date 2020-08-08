الجيش اللبناني يتدارك خطأه وينشر بيان عن وصول مساعدات عراقية

2020/08/08 | 22:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تدارك الجيش اللبناني، خطأه بعدم ذكره العراق في قائمة الدول التي قدمت الدعم للبنان عقب فاجعة الانفجار في مرفأ بيروت.

ونشر الجيش اللبناني بيانا أشار فيه الى وصول مساعدات من الدول التي وصفها بالشقيقة والصديقة، ومن بينها طائرة عراقية تحمل فريقا طبّيا مؤلفا من ثمانية عشر طبيباً متخصّصاً بإجراء العمليات الجراحية، بالإضافة إلى عشرين طنّاً من المواد والمعدّات الطبيّة، مؤكدا تسلّم لبنان مساعدات سابقة كانت عبارة عن اثنين وعشرين صهريجا محملا بالوقود.

وجاء بيان الجيش اللبناني، عقب إعراب السفارة العراقية في بيروت، عن أسفها لتجاهل ايراد اسم العراق في بيان سابق للجيش اللبناني، كان قد أشاد فيه بالدعم المقدم من قبل أكثر من عشرين بلدا، من دون التطرق للمساعدات المقدمة من العراق.

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