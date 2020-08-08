إنفجار بيروت : هيروشيما .. تشيرنوبل …وتحدي فيروز ..!!!

2020/08/08 | 22:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركي حمود مازال صوت فيروز يذكرنا بعنفوان بيروت وشموخها وهي تتحدى العواصف والدمار والحطام ليبعث الامل في اهلها ومحبيها … لتعود من جديد حياتها الصاخبة وهي تتمتع بصباحات الجمال وتصف صلابة لبنان وهي تغني لبغداد : ” انا جئت من لبنان من بلد ان لاعبته الريح تنكسر ” ليرد شاعرنا الكبير المرحوم محمد مهدي الجواهري […]

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