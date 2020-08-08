الخزاعي: 20 قرية حدودية في ديالى شهدت نزوحا بسبب الجفاف

2020/08/08 | 22:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد مسؤول حكومي في ديالى، السبت، عدم تسجيل اي نزوح للعوائل من القرى الحدودية مع ايران شرق المحافظة للعام السابع على التوالي.وقال مدير ناحية قزانية(96كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قزانية تمتلك 20 قرية تقع على الحدود بين العراق وايران 90% من العوائل تعتمد على الزراعة والرعي لافتا الى […]

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