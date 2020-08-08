محافظ البصرة يعلن وصول «15» طن من غاز الأوكسجين المسال إلى مستشفيات المحافظة

2020/08/08 | 22:27 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجيأعلن محافظ البصرة اسعد العيداني، وصول ما يقارب ٢٠طن من الغاز السائل لمعامل انتاج الأوكسجين الطبي في المحافظة.وقال العيداني لوكالة موازين نيوز، عبر جهود شخصية تمكنا من توفير كمية كبيرة من غاز الأوكسجين المسال للمحافظة، لافتا إلىةات صهاريج وصلت الى محافظة البصرة، تضم من ١٨ الى٢٠ طن من الغاز السائل قادمة من إقليم كردستان.وأشار إلى أن هذه الكمية سوف تمنح لمعامل انتاج الأوكسجين في مستشفيات المحافظة التي تضم ردهات عزل وبائية، منوها إلى أن هذه الكمية ستساهم في زيادة إنتاج قناني الأوكسجين الطبي.وبين أن الأزمة التي حصلت الجمعة في توفير قناني الأوكسجين كانت بسبب نقص غاز الأوكسجين السائل في معامل انتاج الأوكسجين الطبي في البصرة.وجدد رئيس خلية الازمة المحافظ اسعد العيداني مطالبته ابناء محافظة البصرة بضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية للتقليل من انتشار الأصابات بوباء كورونا ، داعياً ابناء الشعب البصري الى التعاون مع ابطال الصد الاول من الكوادر الصحية العاملين في الردهات الوبائية وباقي المؤسسات الصحية الاخرى المنتشرة في عموم المحافظة.إلى ذلك، بحث محافظ البصرة، المهندس اسعد العيداني افاق التعاون والتنسيق المشترك مع القائد الجديد لعمليات البصرة.وقال العيداني للمركز الاعلامي، التقينا باللواء الركن اكرم صدام مدنف، القائد الجديد لعمليات البصرة، لتقديم التهاني لتسمنه المنصب، بعد ان قدمنا الشكر والتقدير للفريق الركن قاسم نزال المالكي، والذي ادار عمليات البصرة لعدة سنوات.واضاف: اللقاء بحث افاق التعاون وتنسيق الجهود المشتركة، ومناقشة الخطط الامنية الجديدة التي سوف تطبق في البصرة، من الجانب الامني». منوها الى ان اللقاء ناقش ايضا عدد من الامور الواجب معالجتها خلال الفترة القادمة، وتقييم الاداء الامني»، مبينا ان الحديث تطرق لحل بعض الاشكاليات التي تقع في شمال البصرة، وفرض الامن هناك وحماية اهالي المناطق في شمال المحافظة.وذكر ان قيادة عمليات البصرة تكون خير سند للحكومة المحلية والمجتمع البصري في القضاء على المشاكل وبسط الامن والاستقرار في المحافظة، بل كان لها دور ومساهمة في حل بعض مشاكل الخدمات في المحافظة.ولفت الى ضرورة استقرار اوضاع البصرة من الجانب الامني، لانه يؤثر على وضع كل العراق، لما تمتلكه من موانىء ومنافذ حدودية وثروات طبيعية تدخل في الموازنة الاتحادية بشكل كبير.

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