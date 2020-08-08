كربلاء تضع اجهزة خاصة لتحديد دخول السيارات الى مركز المدينة  القديمة

2020/08/08 | 22:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..كشف محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، مساء السبت ، عن وضع اجهزة الكترونية متطورة مهامها تحديد دخول السيارات الى مركز المدينة القديمة ،وتستخدم لأول مرة في المحافظة في ثلاثة شوارع مهمة .وقال الخطابي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن “الحكومة المحلية أعدت خطة جديدة […]

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