صالح والعبادي يبحثان تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات المبكرة

2020/08/08 | 22:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، مع رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، تهيئة الظروف الملائمة لاجراء الانتخابات المبكرة.وقال المكتب الاعلامي للعبادي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "العبادي استقبل في مكتبه اليوم السبت رئيس الجمهورية، برهم صالح، وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية في البلد والتحديات العديدة التي يمر بها والسبل الكفيلة لعبور البلد منها اضافة الى الحفاظ على المكتسبات الامنية التي حصلت بالانتصار على عصابات داعش الارهابية والاستقرار الامني وضرورة مواصلة الجهود لاعمار المدن".واضاف البيان، "كما تناول اللقاء الانتخابات المبكرة وتهيئة الظروف المناسبة لاجراءها والتأكيد على اكمال جميع الاجراءات والتشريعات اللازمة حيث تم تجديد الترحيب باعلان الحكومة لموعد اجراء الانتخابات واهمية توفير كل مستلزمات انجاحها".ولفت الى انه "جرى ايضا مناقشة الاجراءات الحكومية فيما يخص جائحة كورونا والاشادة بدور الاطباء من الجيش الابيض في علاج المصابين واهمية التزام المواطنين بتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ".وتابع: "كما بحث ا العبادي مع برهم صالح تلبية مطالب المواطنين الحقة والعمل لتوفير الخدمات والاصلاح في مؤسسات الدولة بما يضمن الحكم الرشيد في البلد".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم - بغداد

رأى القيادي في ائتلاف النصر، عقيل الرديني، السبت (8 آب 2020)، أن عمل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في اصلاح العملية السياسية ومكافحة الفساد بعيد عن الدعاية الانتخابية، لافتا إلى أنه جاء بتكليف من الكتل لانقاذ العملية السياسية.&

بغداد اليوم- بغداد

رغم مرور أقل من شهر على التظاهرات التي عمت محافظات عراقية احتجاجاً على سوء خدمة الطاقة الكهربائية، لم تشهد الخدمة تحسناً واضحاً خاصة مع عودة الارتفاع بدرجات الحرارة، وفي ظل تصاعد الغضب الشعبي من ذهاب الاموال الضخمة التي خصصت

بغداد اليوم- خاص

أكد عضو المجلس الاعلى لمكافحة الفساد،سعيد ياسين موسى، السبت، 08 آب، 2020، أن حجم الأموال المسروقة من خزينة العراق منذ عام 2006، ولغاية اليوم بلغت 360 مليار دولار.

وقال موسى في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "حجم ما سرق من اموال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صالح والعبادي يبحثان تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات المبكرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صالح والعبادي يبحثان تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات المبكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).