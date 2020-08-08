طقس العراق.. درجات الحرارة تتراجع بعدد من المناطق لمدة 3 أيام

2020/08/08 | 22:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغدادنشر الراصد الجوي ريحان العجمي، اليوم السبت، توقعاته بشأن حالة الطقس خلال الايام المقبلة، فيما توقع انخفاضا بدرجات الحرارة في عدد من مناطق البلاد نتيجة مرور كتلة هوائية.وذكر العجمي في منشوره على (فيسبوك)، "تتقدم كتلة هوائية تعمل على انخفاض في درات الحرارة من يوم الاثنين لغاية يوم الخميس لتكون درجات الحرارة دون المعدل وتكون درجات الحرارة العظمى كالتالي: المنطقة الشمالية والغربية من 35 الى 38 ودون ذلك في اعالي المرتفعات، المنطقة الوسطى من 40 الى 43، المنطقة الجنوبية من 43 الى 44".وتابع "الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة إذ تصل سرعتها بين 20 الى 25 كم/ الساعة في جميع مناطق البلاد ما عدا المنطقة الشمالية تكون الرياح فيها شمالية شرقية في الجهات الشرقية الشمالية السليمانية دهوك واربيل اما شمال الموصل تكون الرياح فيها غربية اما سرعة الرياح في المنطقة الشمالية تكون من 15 الى 20 كم /الساعة".

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