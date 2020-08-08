نائب : أغلب الكتل السياسية تؤيد الانتخابات المبكرة في الاعلام فقط

2020/08/08 | 22:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..كشف عضو تحالف سائرون محافظة كربلاء النائب رياض المسعودي ، إن “أغلب الكتل السياسية تتحدث عن تأييدها الانتخابات المبكرة التي قد أعلن عنها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في السادس من حزيران عام 2021 المقبل ، والحقيقة تصريحات إعلامية فقط “.وقال المسعودي في تصريح لعدد من […]

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