السيدة العجوز تحصل على مدرب جدبد من احد نجومها

2020/08/08 | 22:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، رسميا تعيين نجمه السابق المخضرم، أندريا بيرلو، مدربا جديدا “للبيانكونيري” خلفا للمدرب المقال ماوريسيو ساري.وقال نادي يوفنتوس عبر موقعه الرسمي وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي إن أندريا بيرلو هو المدرب الجديد للفريق الأول خلفا لساري.يذكر أن بيرلو لا يمتلك خبرة كبيرة في التدريب […]

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