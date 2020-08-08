الجمارك تدعو أصحاب الحاويات الكيمياوية لتخليص بضائعهم وتهدد بمصادرتها

2020/08/08 | 22:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

طالبت الهيئة العامة للجمارك العراقية، السبت، أصحاب الحاويات التي تحتوي على مواد كيمياوية بالمضي في تخليص بضائعهم، مهددةً بمصادرتها خلال يومين.

يأتي هذا بعد أيام من انفجار هائل في مرفأ بيروت إثر انفجار نترات الأمونيوم، والذي أسفر عن مقتل 160 شخصاً وإصابة 6 آلاف آخرين، إضافة إلى عشرات المفقودين تحت الأنقاض بجانب دمار مادي هائل.

وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنها تدعو "أصحاب الحاويات التي تحتوي على مواد كيمياوية ومواد ذات استخدام مزدوج في المنافذ والموانئ الجوية والبحرية والبرية والتي تعود للقطاعين العام والخاص الى مراجعة الموانئ العراقية المختصة لتخليص بضائعهم من حوزة الكمارك".

وأمهلت الجمارك، أصحاب تلك الحاويات مدة يومين تبدأ من يوم غد الأحد الموافق 2020/8/9.

وأشارت إلى أنه بخلافه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذه الحاويات ومصادرتها لحساب خزينة الدولة.

وكانت وزارة النقل العراقية، قد وجهت الخميس الماضي، بإجراء جرد دقيق للمواد والحاويات في المخازن والموانئ وبضمنها القابلة للاحتراق تحسباً لأي طارئ خلال 72 ساعة.

وشمل الجرد تحديد الجهات التي تعود اليها تلك المواد سواء كانت جهات حكومية او قطاع خاص مع تثبيت اشارة خاصة على المواد الكيمياوية او المشعة او القابلة للاحتراق التي تساعد على الانفجار او المفرقعات والتي توجد عليها مشاكل او عوائق ولم يتم اخراجها من حوزة الميناء والتركيز على المواد التي مضى عليها سنة واحدة او اكثر .

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