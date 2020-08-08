اليونان ترصد 152 مصابا بكورونا بينهم 22 سائحا خلال 24 ساعة

2020/08/08 | 22:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قالت وزارة الصحة اليونانية، إنه تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة اكتشاف 152 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينهم 22 سائحا، وتوفي مريض واحد بهذا الفيروس.بذلك وصل العدد الإجمالي للمصابين في اليونان بمرض كوفيد-19، إلى 5421 حالة.واضافت الوزارة، في بيانها: “العدد الاجمالي للمصابين بفيروس كورونا بلغ 5421.وارتفع خلال اليوم الماضي بمقدار […]

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