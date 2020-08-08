2020/08/08 | 22:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمثال بغدادية في المواسم – محمد صادق السامرائي كان البغداديون في الماضي القريب يواجهون حر الصيف بطرق بدائية عديدة منها لجؤهم الى السراديب جمع والمفردة (سرداب) وذلك في وقت اشتداد الحر في الظهيرة وتروحهم بالمراوح اليدوية ( الخيوش) المصنوعة من خوص النخيل وواجه البغداديون الحر بوسائل عديدة بدائية مختلفة ولكنها مفيدة […]

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