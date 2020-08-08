عارض في البصر قد يكون علامة تحذيرية مبكرة للخرف

2020/08/08 | 23:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة يوجد عدد من أنواع الخرف المختلفة، وأكثرها شيوعا هو مرض ألزهايمر، وقد يساعد تشخيص الحالة مبكرا في إبطاء تقدم المرض.ومن أول العلامات التحذيرية لمرض ألزهايمر حدوث تغيير في البصر، حيث أبلغ العديد من مرضى الخرف عن فقدان البصر كعلامة مبكرة على حالتهم.وقد لا يكون الأمر متطرفا مثل تحول كل شيء فجأة […]

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