العبادي وصالح يبحثان أوضاع البلد وإكمال الإجراءات اللازمة للانتخابات المبكرة

2020/08/08 | 23:25 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد بحث رئيس كتلة النصر حيدر العبادي مع رئيس الجمهورية برهم صالح، مساء اليوم السبت، مستجدات أوضاع البلد وإكمال الإجراءات اللازمة للانتخابات المبكرة حيث جرى ذلك خلال استقبال العبادي لرئيس الجمهورية في مكتبه.وجاء في بيان المكتب الاعلامي للعبادي والذي تلقته "أين نيوز" إنه "جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية في البلد والتحديات العديدة التي يمر بها والسبل الكفيلة لعبور البلد منها اضافة الى الحفاظ على المكتسبات الامنية التي حصلت بالانتصار على عصابات داعش الارهابية والاستقرار الامني وضرورة مواصلة الجهود لاعمار المدن .وأضاف البيان، "كما تناول اللقاء الانتخابات المبكرة وتهيئة الظروف المناسبة لاجراءها والتاكيد على اكمال جميع الاجراءات والتشريعات اللازمة حيث تم تجديد الترحيب باعلان الحكومة لموعد اجراء الانتخابات واهمية توفير كل مستلزمات انجاحها .وتابع" وجرى ايضا مناقشة الاجراءات الحكومية فيما يخص جائحة كورونا والاشادة بدور الاطباء من الجيش الابيض في علاج المصابين واهمية التزام المواطنين بتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية .كما بحث العبادي مع برهم صالح تلبية مطالب المواطنين الحقة والعمل لتوفير الخدمات والاصلاح في مؤسسات الدولة بما يضمن الحكم الرشيد في البلد .

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