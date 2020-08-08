لبنان: مواجهات وجرحى أثناء تظاهرات تندد بالفساد وتطالب برحيل النظام الحاكم

2020/08/08 | 23:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تظاهر مئات اللبنانيين في ساحة الشهداء وسط العاصمة بيروت، منددين بتعامل السلطات مع الانفجار الضخم الذي ضرب المدينة وأسفر عن مقتل العشرات وإصابة وتشريد الآلاف.

إذ حمل محتجون مجسماً لمشانق ورفعوا لافتات خيّرت إحداها المسؤولين بين الاستقالة أو الشنق.

وأطلقت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المحتجين، أسفر عن إصابة نحو مئة وسبعة عشر متظاهرا، نحو خمسين منهم بحالة حرجة ونقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

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