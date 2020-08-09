برشلونة يقصي نابولي .. والبايرن يتأهل لدور الثمانية في الابطال

2020/08/09 | 00:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ بغداد

أقصى فريق برشلونة الاسباني اليوم السبت (8 آب 2020(، نابولي الايطالي بالفوز عليه 3-1، في لقاء جرى على ملعب كامب نو، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما تأهل البايرن ميونخ الالماني دور الثمانية على حساب تشيلسي بعد الفوز على الفريق الانكليزي 4-1، في ملعب أليانز أرينا، في إياب نفس الدور.

نابولي بدأ الشوط الاول والمباراة بضغط متواصل ونزعة هجومية كادت ان تعلن عن التقدم الايطالي، وعلى عكس المجريات، إفتتح المدافع الفرنسي كليمو لونجليه، لاعب برشلونة، سجل الأهداف في مباراة فريقه، ومن ركلة ركنية، سدد لونجليه الكرة برأسه ليعلن عن التقدم في الدقيقة العاشرة، وفي الدقيقة 23 ، نجح ميسي في تسجيل الهدف الثاني بطريقته الخاصة بعدما سدد الكرة في وضعية السقوط لتسكن أقصى الزاوية اليمنى لحارس نابولي الذي لم يستطع منعها من معانقة الشباك، والغى حكم اللقاء تشاكير هدفا ثالثا لبرشلونة سجله ميسي بعد الرجوع للفار الذي قرر على ان الكرة مست يد البرغوث، لكن ميسي عوض الهدف الملغى بعد ان منح فريقة ركلة جزاء سجل منها سواريز الهدف الثالث في الدقيقة 45، وسجل نابولي هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 45+5 ، لينتهي الشوط 3-1 لصالح برشلونة، بينما انتهى نفس الشوط للقاء البايرن وتشيلسي بتقدم الفريق الالماني 2-1، سجل للبايرن، روبرت ليفاندوفسكي من ركلة جزاء في الدقيقة 10، واضاف ايفان بيريسيتش الهدف الثاني عند الدقيقة 24، وسجل لتشيلسي تامي أبراهام في الدقيقة 44.

ولم يقدم برشلونة ونابولي في الشوط الثاني مايؤكد عزم الفريقين لتغيير نتيجة الشوط الاول لينتهي الشوط الثاني والمباراة 3-1 لصالح برشلونة،واضاف البايرن في لقاء تشيلسي هدفا ثالثا في الشوط الثاني عند الدقيقة 76، جاء بواسطة كورينتين توليسو، ومن ثم رابعا في الدقيقة 83 عن طريق روبرت ليفاندوفسكي، لينتهي اللقاء الماني 4-1.

وانتهت مباراة الذهاب لبرشلونة ونابولي والتي أقيمت على ملعب سان باولو، بالتعادل 1-1، فيما تفوق البايرن على تشيلسي في الذهاب 3- صفر وعلى الملعب الانكليزي، ليتأهل برشلونة وبايرن ميونخ الى الدور ربع النهائي.

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