مصر.. تفاصيل ضبط 40 فتاة بتهمة التحريض على الفسق

2020/08/09 | 00:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أكدت صحيفة (الجمهورية) المصرية، أن الجهات المختصة فى انتظار ورود تحريات مباحث الآداب النهائية بشأن وقائع ضبط 40 فتاة لاتهامهن بالتحريض على الفسق والترويج للدعارة فى مناطق مختلفة بالجيزة، تمهيدا لإحالة المتهمات للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام المحاكم المختصة.ونقلت الجريدة عن مصادرها الخاصة، بأن جهات التحقيق حرزت هواتف الفتيات المقبوض عليهن بعد فحصهن من […]

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