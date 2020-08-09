انتحار مصاب بفيروس (كورونا) من شرفة مستشفى

2020/08/09 | 00:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أقدم مصاب بفيروس (كورونا) على الانتحار من شرفة الطابق الثالث بمستشفى العجمي العام النموذجي والمخصصة لعلاج المصابين بفيروس (كورونا) في مصر.ووفق موقع (صدى البلد) فقد تلقي اللواء سامي غنيم مدير أمن الإسكندرية بلاغا من قسم شرطة الدخيلة، بوجود جثة “ع.أ” (49 عاما) من سكان البحيرة أسفل شرفة مستشفى العجمي، بعدما ألقى بنفسه من […]

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