بيروت - عبدالرحمن مطر

2020/08/09 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالرحمن_مطر لبيروتَ دمعةُ القلب، ورعشُ الضلوعمتعبةٌ أرواحنا، ورمادٌ تفيضُ به بحور البوحوتناجي مَنْ يُظللُ بالهوى أحزانهاويهدهدُ بالهوينا انكسارهاأو يُطلقُ من أرَقِ العيون نشيدَهارقراقاً كالصبحِ، حلو العناقيدفوق الينابيع، وفي صلوات عُشّاقها..بيروت، يا بيروتيلجُمني المُرّ عن الغناءوفي الشام سفّاحٌ، وغاصبٌ أفّاقُيذبح أولادنا، ويحرقُ ......





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