2020/08/09 | 00:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أصدرت النيابة العامة في مصر بيانا بشأن مصرع عروس خلال “شهر العسل” في حادثة أثارت اهتماما واسعا.وقالت الشرطة المصرية إنها تلقت قبل ساعات إخطاراً بوصول الشابة رضا محمود (19 عامًا)، إلى مستشفى دكرنس العام بمحافظة الدقهلية في (دلتا النيل) جثة هامدة.ووفق “صحيفة الشروق” المصرية، فقد أمرت النيابة العامة بنقل الجثة إلى مستشفى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان من النيابة العامة بشأن قتيلة “شهر العسل”) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان من النيابة العامة بشأن قتيلة “شهر العسل”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).