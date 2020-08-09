2020/08/09 | 01:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدم زوج على قتل زوجته بعد 25 يوما فقط من زواجهما بمساعدة والدته بسبب خلافات بينهما بعزبة عامر بمنشية عبد الرحمن التابعة لمدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية.وتزوج شعبان.أ.أ من عروسه رضا منذ 25 يوما، وعقب زواجهما بعدة أيام، نشبت مشاجرات بسبب تدخل والدته فى حياتهما وقرر الزوج أن تقوم الزوجة بخدمة والدته ولم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد 25 يوما فقط من زواجهما.. يقتل زوجته بمساعدة أمه بطريقة غريبة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد 25 يوما فقط من زواجهما.. يقتل زوجته بمساعدة أمه بطريقة غريبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).