الياسري يحدد موعد افتتاح مستشفى النجف التعليمي

2020/08/09 | 01:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري، موعد افتتاح مستشفى النجف التعليمي في المحافظة.

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