متظاهرون يقطعون الطريق بين ميسان وذي قار احتجاجا على تردي الكهرباء

2020/08/09 | 01:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

أقدم متظاهرون غاضبون، في ذي قار، الاحد (9 آب 2020)، على قطع الطريق بين ميسان والمحافظة، احتجاجاً على تردي الكهرباء.وقال مصدر محلي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "العشرات من المتظاهرين في قضاء الاصلاح قاموا باغلاق جسر حيوي على الطريق بين ميسان وذي قار احتجاجاً على تردي الخدمات، وطالبوا باقالة قائممقام القضاء".واضاف، ان "المتظاهرين قاموا بنصب السرادق".

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بغداد اليوم- بغداد

نشر الراصد الجوي ريحان العجمي، اليوم السبت، توقعاته بشأن حالة الطقس خلال الايام المقبلة، فيما توقع انخفاضا بدرجات الحرارة في عدد من مناطق البلاد نتيجة مرور كتلة هوائية.

وذكر العجمي في منشوره على (فيسبوك)، "تتقدم كتلة هوائية

بغداد الثيوم- الديوانية

اصدرت خلية الأزمة في محافظة الديوانية، السبت، 08 آب، 2020، 8 قرارات جديدة بشأن مواجهة فيروس كرورونا والحد من انتشاره في المحافظة.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قررت تحديد أوقات الحظر الجزئي من الساعة

بغداد اليوم- بغداد

قال الاستشاري بعلم الأمراض، د.



محمد إسماعيل، اليوم السبت، ان العراق الآن في الترتيب 21 على العالم بعدد الاصابات والوفيات بفيروس كورونا، مشيرا الى ان هذا مؤشر خطيرة قد تخرج الأمور عن السيطرة

وتابع في تصريح متلفز تابعته

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