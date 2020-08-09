جريمة مروعةتهز بلداً عربياً.. زوجة أب تنهي حياة طفلين

2020/08/09 | 01:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… قامت امرأة خمسينية بقتل اثنين من أبناء زوجها القاصرين، وذلك في حي القصبة بمدينة مراكش، في جريمة بشعة هزت المجتمع المغربي.وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان لها، أن “المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش فتحت تحقيقا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات ارتكاب جريمة القتل المزدوجة” وفق (روسيا اليوم).[…]

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