شاهد: مايا دياب بـ “المكنسة” في شوارع بيروت

2020/08/09 | 01:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت النجمة اللبنانية ​مايا دياب​، تضامنها مع عدد الشباب والشابات من خلال تنظيف شوارع العاصمة اللبنانية بيروت، من الركام والدمار الناتج عن انفجار مرفأ بيروت، وذلك ضمن حملة يشارك فيها العديد من مختلف المناطق اللبنانية لمساعدة المتضررين.ووفق مجلة (الفن) فقد تم التقاط صوراً أثناء تواجد مايا دياب في شارع الجميزة وهي تحاول تنظيف […]

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