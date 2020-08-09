برشلونة ينهي مغامرة نابولي ويضرب موعداً نارياً مع ميونخ في دور الثمانية

2020/08/09 | 01:27 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية حقق برشلونة الانتصار بنتيجة (3-1) على نابولي الإيطالي، خلال مواجهة الفريقين مساء السبت، بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، في معقله "كامب نو".وسجل أهداف برشلونة لينجليت وميسي في الدقائق 10 و23 وسواريز من ركلة جزاء في الدقيقة (45+1)، أما إنسيني سجل هدف نابولي في الدقيقة (45+5).وحسم برشلونة بهذا الانتصار تأهله إلى ربع نهائي البطولة، ليواجه بايرن ميونخ بطل ألمانيا الذي بدوره تخطى تشيلسي الإنجليزي.

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