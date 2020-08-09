بايرن ميونخ يمطر شباك تشيلسي ويتأهل لدور الـثمانية بدوري الابطال

2020/08/09 | 01:27 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية لحق بايرن ميونيخ بركب المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد اكتساحه تشيلسي بنتيجة 4-1 في المباراة التي احتضنها ملعب أليانز أرينا مساء السبت في إياب دور الـ16، وذلك بعد أن حسم البايرن مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة.وسجل أهداف بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي (10- 84) وإيفان بيريسيتش (24) وكورينتين توليسو (76)، بينما سجل هدف تشيلسي الوحيد تامي أبراهام (44).

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