تطورات جديدة في قضية التحرش بريهام سعيد

2020/08/09 | 01:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة|)… قررت نيابة العلمين في مصر إخلاء سبيل المتهمين الـ5 مرتكبي واقعة الاعتداء اللفظي والتحرش بالإعلامية ريهام سعيد، أثناء تواجدهم بأحد الشواطئ في منطقة مارينا بمحافظة مطروح.وقد تم الإفراج عن الـ5 أشخاص بكفالة مالية قدرها 5000 آلاف جنيه، أي 1000 جنيه لكل فرد منهم، بعد أن تم القبض عليهم أمس الخميس.وكانت الإعلامية ريهام […]

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