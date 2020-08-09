هل أساءت “شمس الكويتية” للشعب اللبناني بعد الدفاع عن الجسمي؟

2020/08/09 | 01:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اتهمت وسائل إعلام لبنانية، الفنانة الكويتية شمس، بأنها أساءت للشعب اللبناني، خلال دفاعها عن الفنان الإماراتي ​حسين الجسمي​.وسارعت الفنانة ​شمس الكويتية​ للرد على الهجوم عليها، بعد كتابتها منشوراً عبر حسابها بموقع (تويتر)، قالت فيه: “لبنان يعاني من زنا المحارم لان كل زعمائه اغتصبوه!!! عار عليكم يالبنانيين لو خليتوا ناقصين الشرف والحرامية والمرتزقة يضلون […]

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