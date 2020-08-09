حصيلة الإصابات بكورونا في البرازيل تتجاوز الـ 3 ملايين حالة

2020/08/09 | 02:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوزت 3 ملايين حالة، مؤكدة أن الجائحة أودت بحياة أكثر من 100 ألف شخص حتى هذا الوقت.

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