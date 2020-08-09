2020/08/09 | 02:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… لحق بايرن ميونخ بركب المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بفوزه على تشيلسي (4-1)، اليوم السبت، على ملعب أليانز أرينا في إياب دور الـ16.وكان البايرن قد حسم مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة في ستامفورد بريدج، ليعبر إلى دور الثمانية بمجموع المباراتين (7-1)، ويضرب موعدًا مع برشلونة الذي تجاوز نابولي.وسجل أهداف بايرن ميونخ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايرن يدك تشيلسي برباعية ويتأهل لربع نهائي الأبطال) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايرن يدك تشيلسي برباعية ويتأهل لربع نهائي الأبطال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).