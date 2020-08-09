2020/08/09 | 03:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ متابعة

حدد رئيس جهاز مكافحة الارهاب، عبد الوهاب الساعدي، السبت، المناطق التي ينتشر فيها تنظيم داعش، فيما تحدث عن استراتيجية لمواجهة الارهاب.وقال الساعدي، في مقابلة متلفزة، إن "داعش يستخدم عدة مناطق في العراق وهي الوديان الوعرة والسلاسل الجبلية في حزام بغداد وديالى وكركوك،" مبينا ان "هناك منطقتين يتم التركيز عليهما، الأولى تمثل المنطقة العازلة بين قطعات الجيش والبيشمركة".واضاف: "اما الثانية فتتمثل بالمناطق باتجاه خانقين، حيث يستخدمها داعش لتنفيذ عملياته الارهابية، مستغلين عدم وجود طيران فيها".ولفت الى ان "الجهاز لديه استراتيجية جديدة ضد الارهاب تتضمن المنع والوقاية"، لافتا الى "اننا نحتاج الى تعاون جميع مؤسسات الدولة لمكافحة الارهاب".وبين انه "خلال الشهر الماضي تم ضبط 23 مقاتلا ينتمي لداعش في العراق".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم - السليمانية

أعلنت قوات آسايش السليمانية، والمرتبطة بمؤسسة آسايش الاقليم، اليوم السبت، اعتقالها عدد من عناصر تنظيم داعش في حدود قضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية.

وقالت القوات في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بعد مراقبة وم

بغداد اليوم- بغداد

طرح عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، كريم عليوي، السبت،( 08 آب، 2020)، خياراً وحيداً لإيقاف عمليات استهداف المواقع العسكرية.

وقال عليوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "عمليات استهداف معسكرات القوات المسلحة العراقية لن تنتهي

بغداد اليوم-بغداد

دعت الهيئة العامة للكمارك، اليوم السبت، أصحاب الحاويات التي تحتوي على مواد كيمياوية ومواد ذات استخدام مزدوج في المنافذ والموانئ الجوية والبحرية والبرية إلى مراجعة الموانئ.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه &q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الساعدي يحدد المناطق التي ينتشر فيها داعش بالعراق ويتحدث عن استراتيجية مواجهة الارهاب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الساعدي يحدد المناطق التي ينتشر فيها داعش بالعراق ويتحدث عن استراتيجية مواجهة الارهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).