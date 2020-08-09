انتفاضة أخرى على ركام بيروت - جلال الصباغ

2020/08/09 | 03:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جلال_الصباغ مرة أخرى يضخ اللبنانيون الدم في انتفاضتهم من جديد، فبعد الهدوء الحذر الذي مرت به لبنان، عادت الانتفاضة بقوة على ركام التفجير الذي هز بيروت قبل أيام قليلة مخلفا عشرات القتلى وآلاف الجرحى، فبعد الاستهانة والاستخفاف بدماء المواطنين في بيروت، لم يبقى إمام لجماهير سوى إزاحة النظام.بفعل سيطرة المليشيات على الدولة في لبنان، واستمرار هيمنة القوى الطائفية على السلطة يستمر مسلسل التفجيرات والقتل، وت ......





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