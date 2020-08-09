تخطيط دواهي , واحتراف !؟ - مريم نجمه

2020/08/09 | 03:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مريم_نجمه تخطيط دواهي واحتراف !!؟من يدخل الدبّ إلى كرمه , لا ينتظر أكل العنب .



---بعد مشاهدة الصورالحزينة المدهشة في الجو والأرض والبحر من خلال الإعلام المرئي والمسموع المتنوع , لحجم النتائج المرعبة في الجريمة " الكارثية - النووية " لميناء بيروت مخزن " العاصمة , والأحياء المحيطة به من محلات تجارية , شركات , مستشفيات , مطاعم , مقاهي , منازل سكنية وأثرية , وشوارع ووو.....أمام هذا الزلزال الت ......





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