ترامب يوقع على قرارات جديدة للتصدي لجائحة كورونا

2020/08/09 | 03:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرسوما رئاسيا يمدد المساعدات الاقتصادية للأميركيين بعد عدم توصّل المفاوضات بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي إلى اتفاق بشأن حزمة حوافز جديدة.

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