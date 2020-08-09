تمديد الحظر الجزئي إلى السبت المقبل

2020/08/09 | 05:42 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح/ شذى الجنابي

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمس السبت، تمديد حظر التجوال الجزئي إلى 15 من الشهر الحالي، واستمرار الدوام الرسمي بنسبة 25 بالمئة.

إلى ذلك، أفادت وزارة الصحة بأن تطبيق الحظر المناطقي سيرافقه تكثيف حملات المسح والتحري الوبائي للكشف عن الملامسين والحالات المشتبه بها.

وشدد مدير عام صحة الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي خلال حديثه لـ «الصباح» على «تطبيق الاجراءات الصحية الوقائية والضوابط التي وضعتها اللجان الفنية والخبراء من الصحة العامة والتي قدمتها الى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وذلك تزامنا مع اقتراب شهر محرم الحرام وإقامة مراسيم عاشوراء.

وأضاف انه «سيتم تطبيق الاجراءات الوقائية عند اقامة مراسيم عاشوراء بحسب رسالة السيد السيستاني (دام ظله) في تحديد اقامة الشعائر الحسينية مع استمرار وباء فيروس كورونا، بتشديد الجهات المعنية على ضرورة تجنب اقامة التجمعات الكبيرة.

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