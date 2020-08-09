الأسبوع المقبل.. الكاظمي يزور واشنطن

2020/08/09 | 05:42 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ مهند عبد الوهاب وشيماء رشيد

تكتسبُ زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى الولايات المتحدة اهمية كبيرة، إذ يلتقي الرئيس الاميركي دونالد ترامب لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن مناقشة مستقبل اتفاقية الاطار الستراتيجي بين البلدين الصديقين.

وفي بيان لمكتبه الاعلامي تلقته «الصباح» اشار الى ان زيارة رئيس مجلس الوزراء على رأس وفد حكومي جاءت بناء على دعوة رسمية سيلتقي فيها في العشرين من الشهر الحالي الرئيس الاميركي لبحث العلاقات الثنائية والملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك والتعاون في مجالات الامن والطاقة والصحة والاقتصاد والاستثمار وسبل تعزيزها فضلا عن التصدي لجائحة كورونا.

بدورهم، اكد مشرعون خلال احاديثهم لـ«الصباح» اهمية الزيارة في تحقيق مكاسب بمختلف المجالات، مشددين على ضرورة ايلاء الملف الامني والصحي والاقتصادي الاهمية القصوى خلال جدول اعمال الزيارة.

كما دعا نواب الى ضرورة ان تركز مباحثات الكاظمي في واشنطن، على آلية خروج القوات الأجنبية وعلى رأسها الأميركية من الأراضي العراقية.

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