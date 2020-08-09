مقتل جندي تركي ومسلحين اثنين من ’ العمال الكردستاني’ شمال العراق

2020/08/09 | 07:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل مجند تركي واثنين من عناصر "حزب العمال الكردستاني" خلال عملية "مخلب النسر" التي أطلقها الجيش التركي 15 حزيران/ يوني...

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