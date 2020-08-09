الاردن يتحدث عن احتمالية تطبيق حظر شامل

2020/08/09 | 07:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الصحة، سعد جابر، إن فكرة عودة الحظر الشامل أو تمديد ساعات الحظر الجزئي، لم تدرس، مشددا على أن الوضع الوبائي في العالم وحول الأردن مقلقة.وأضاف جابر في تصريح نقلته يومية الغد، أن الحكومة ملتزمة بالمصفوفة التي أعدتها لحالة الوباء، لافتا إلى أنه سيتم العودة إلى تطبيق الحظر الشامل والجزئي فى حال تسجيل […]

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