بالصورة ناسا تكشف حجم اضرار كارثة انفجار بيروت

2020/08/09 | 07:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صور خاصة بفريق التصوير والتحليل المتقدم السريع (ARIA) التابع لوكالة ناسا الأميركية، بالتعاون مع مرصد الأرض في سنغافورة، الحجم المحتمل للضرر الناجم عن الانفجار الهائل الذي ضرب مرفأ بيروت في 4 أغسطس.وتُظهر بيانات الرادار الفضائي تغيرات في سطح الأرض قبل وبعد حدث كبير مثل ما يحدث عند وقوع زلزال.وعلى الخريطة المرفقة تمثل […]

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