شاهد : آخر ظهور سينمائي للفنانة رجاء الجداوي

2020/08/09 | 07:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرح المنتج أحمد السبكي، اليوم السبت، الإعلان الرسمي لفيلم “توأم روحي”، استعدادا لطرحه في دور العرض السينمائية، والذي يشهد على آخر ظهور سينمائي للفنانة المصرية الراحلة، رجاء الجداوي.وأعلن السبكي في الإعلان الذي طرحه على موقع “يوتيوب” للفيديوهات، أن الفيلم سيطرح بدور العرض السينمائية، في 19 أغسطس/ آب الجاري، بعد أن قرر سحبه من العرض […]

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