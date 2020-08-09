استخدامات لـ الليمون ..بعيدا عن الطبخ

2020/08/09 | 07:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستخدم الجميع الليمون في المنزل، للطهي فقط، ولا يدركون فوائده العديدة.إليكم بعض الاختراقات الفريدة ، والتي يمكن أن يساعد فيها الليمون لجعل حياتك أسهل.– فعال على أي بقعة قاسية تظهر على القماش المفضل لديك، بدلًا من الذعر ، أعصري القليل من عصير الليمون على القماش، وأضيفي قليلًا من الملح، اتركيه على البقعة العنيدة […]

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