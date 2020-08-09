العراق: قرارات حاسمة تتخذها محافظة النجف للوقاية من كورونا

2020/08/09 | 07:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الازمة في النجف الاشرف جنوبي العراق، عن مجموعة قرارات التي اتخذتها خلال اجتماعها الاخير بشأن الاجراءات الوقائية حول وباء كورونا....

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