2020/08/09 | 07:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صحيفة “أ بي ثي” الإسبانية تقريرا تحدثت فيه عن ظاهرة التشتت الذهني وضعف التركيز والنسيان، التي يعاني منها الكثير من الناس ولكنها لا ترتبط بالضرورة بمشاكل الذاكرة أو قلة الذكاء، وإنما هي حيلة يقوم بها الدماغ لمجاراة كثرة المعلومات والقرارات.وقالت الصحيفة، في تقريرها، إنه كما يصنف الناس إلى انطوائيين ومنفتحين، أو عقلانيين واندفاعيين، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة : الناس الأكثر تشتتا أذكى من غيرهم) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة : الناس الأكثر تشتتا أذكى من غيرهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).