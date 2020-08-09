ماذا يحدث لجسمك إذا ابتلعت العلكة؟

2020/08/09 | 07:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرتنا الأمهات والجدات قديما من بلع العلكة زاعمين أنها تبقى في البطن لمدة طويلة، لكنها أسطورة ليس لها أساس من الصحة، وذلك للتهويل من خطورة بلعها بسبب صعوبة هضمها.وذكرت مصراوي نقلاً عن موقع “the list” أن الجهاز الهضمي يصعب عليه هضم العلكة، لأنها لا تنتقل إليه بسهولة ويتم نقلها إلى الجانب الآخر، الأمر الذي […]

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