خبير اقتصادي: العراق يمتلك ورقة غير مستغلة لتعظيم وارداته في الموازنة

2020/08/09 | 08:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..بين الخبير الاقتصادي وسام التميمي، ان العراق يمتلك ورقة رابحة غير مستغلة لتعظيم واردات الموازنة وسد العجز الحاصل فيها، لافتا الى اهمية اللجوء الى وقود الغاز كحل امثل لتعظيم الواردات.وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “مشروع ربط منظومة غاز السيارات حقق نجاحات باهرة واشادة من قبل اصحاب المركبات، بسبب رخص ثمن الوقود”.واضاف […]

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