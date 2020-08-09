عن بعض قناعاتي الشخصية - اسماعيل شاكر الرفاعي

#اسماعيل_شاكر_الرفاعي اقول قناعات ولم اقل أصول او اركان او جواهر ثابتة ، لان خبرتي الطويلة في القراءة والتأمل والسفر : أقنعتني بأن التغير لا الثبات هو احد قواعد الاجتماع البشري ، فما هو قناعة بالنسبة لي الآن قد يصبح بعد مرور سنوات فكرة خاطئة .
وحين ننتقل من تاريخ الفرد الى تاريخ الجماعة : سنكتشف بأن المجتمعات البشرية التي غيرت من قناعاتها السابقة : بدأت بتغيير قوانين حكمها ، وقوانين علاقتها بحكامها : تطور الى حد كبير ......
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