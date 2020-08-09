عن بعض قناعاتي الشخصية - اسماعيل شاكر الرفاعي

2020/08/09 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اسماعيل_شاكر_الرفاعي اقول قناعات ولم اقل أصول او اركان او جواهر ثابتة ، لان خبرتي الطويلة في القراءة والتأمل والسفر : أقنعتني بأن التغير لا الثبات هو احد قواعد الاجتماع البشري ، فما هو قناعة بالنسبة لي الآن قد يصبح بعد مرور سنوات فكرة خاطئة .



وحين ننتقل من تاريخ الفرد الى تاريخ الجماعة : سنكتشف بأن المجتمعات البشرية التي غيرت من قناعاتها السابقة : بدأت بتغيير قوانين حكمها ، وقوانين علاقتها بحكامها : تطور الى حد كبير ......





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